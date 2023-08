Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag höher

So bewegt sich Nestlé

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 103,98 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 103,98 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,08 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 103,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 541.302 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 117,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,80 CHF. Dieser Wert wurde am 15.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,64 CHF an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,93 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verdient

Nestlé-Aktie: Was Analysten von Nestlé erwarten