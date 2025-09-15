DAX23.663 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, Novo Nordisk, BVB im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Aktienentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

16.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Nestlé zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 71,93 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,91 CHF -0,05 CHF -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 71,93 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 72,05 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,75 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,82 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.752 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,31 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
