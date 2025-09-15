Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Nestlé zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 71,93 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 71,93 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 72,05 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,75 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,82 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.752 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,31 CHF je Nestlé-Aktie aus.
Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
