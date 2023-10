Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 103,08 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 103,08 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 103,24 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,82 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,06 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 59.563 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 98,36 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,64 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,90 CHF im Jahr 2023 aus.

