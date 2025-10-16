DAX24.121 -0,3%Est505.605 ±0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,28 -0,3%Gold4.232 +0,6%
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf Höhenflug

16.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Plus bei 81,01 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
82,09 CHF 5,96 CHF 7,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 81,01 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 82,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,20 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 942.522 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 82,01 CHF.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,33 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

