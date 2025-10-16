Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf Höhenflug

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Plus bei 81,01 CHF.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 81,01 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 82,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,20 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 942.522 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 82,01 CHF.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,33 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

