Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf Höhenflug
Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Plus bei 81,01 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 81,01 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 82,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,20 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 942.522 Stück gehandelt.
Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 82,01 CHF.
Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,33 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren
SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen