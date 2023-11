Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 99,14 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 99,14 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,13 CHF ab. Bei 99,51 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 379.015 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 17,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF ab. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,73 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

