Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé büßt am Nachmittag ein

Kurs der Nestlé

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 98,73 CHF abwärts.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 98,73 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 98,44 CHF ein. Bei 99,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 916.145 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Gewinne von 18,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,09 CHF ab. Mit Abgaben von 1,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,73 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,85 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

