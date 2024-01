Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 97,88 CHF ab.

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 97,88 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 97,84 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,49 CHF. Zuletzt wechselten 113.089 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. 19,37 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2023 Kursverluste bis auf 96,12 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

