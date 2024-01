Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Nestlé

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 97,72 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 97,72 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,68 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,49 CHF. Zuletzt wechselten 1.007.902 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 19,57 Prozent wieder erreichen. Bei 96,12 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,64 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende im Aufwind

Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich freundlich