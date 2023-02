Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Nestlé-Aktie notierte im SWX-Handel um 09:07:17 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 107,54 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 106,82 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SWX-Handel 625.716 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2022 auf bis zu 127,12 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 103,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 3,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,00 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 21.04.2022. Der Umsatz wurde auf 21.089,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.089,00 CHF umgesetzt worden waren.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,03 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie im Minus: Nestlé 2022 mit Gewinneinbruch - Umsatz gestiegen

Nestlé-Aktie tiefer: Nestlé kündigt weitere Preiserhöhungen an

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com