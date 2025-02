Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Montagnachmittag ins Minus

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 82,24 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 82,24 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,76 CHF nach. Bei 82,64 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.273.729 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,18 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Mit Abgaben von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 CHF je Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 84,30 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,54 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

