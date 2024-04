Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 93,28 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 93,28 CHF nach oben. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,40 CHF aus. Bei 92,44 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 1.532.396 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 116,84 CHF erreichte der Titel am 26.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,26 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,01 CHF ab. Abschläge von 2,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,59 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

