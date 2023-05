Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Nestlé 114,40 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 114,04 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 113,90 CHF. Bei 114,26 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 54.443 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.05.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 9,31 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,46 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Am 25.07.2024 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,97 CHF je Nestlé-Aktie.

