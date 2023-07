Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Mittag Tendenz

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 105,12 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 105,12 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 105,48 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,94 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,40 CHF. Zuletzt wechselten 313.047 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 118,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,62 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 121,27 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,96 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

