Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 103,68 CHF ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 103,68 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 103,52 CHF. Bei 103,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 97.810 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,56 CHF an. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 102,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,64 CHF aus.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,93 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

