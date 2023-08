Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 103,84 CHF ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 103,84 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 103,24 CHF ein. Bei 103,76 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 403.247 Stück gehandelt.

Am 23.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,56 CHF an. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 119,64 CHF an.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nestlé.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,93 CHF fest.

