Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 103,78 CHF.

Um 15:50 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 103,78 CHF ab. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 103,24 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,76 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 736.302 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,56 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 13,28 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,94 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,64 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

