Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Nestlé

17.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 71,39 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 71,39 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,34 CHF nach. Bei 72,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 660.200 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Gewinne von 28,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
10:51Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:51Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

