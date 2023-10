Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 102,78 CHF.

Werte in diesem Artikel

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 102,78 CHF. Bei 102,86 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,60 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 81.948 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 12,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 98,36 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 119,64 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,90 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen

Verluste in Zürich: SMI sackt zum Handelsende ab

Zurückhaltung in Zürich: SPI letztendlich mit Abgaben