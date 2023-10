Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 103,36 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 103,36 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,48 CHF aus. Bei 102,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 277.753 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,36 CHF. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 4,84 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 119,64 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,90 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen

Verluste in Zürich: SMI sackt zum Handelsende ab

Zurückhaltung in Zürich: SPI letztendlich mit Abgaben