Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag gefragt

17.10.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 86,46 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 86,46 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 86,86 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4.296.114 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 102,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,60 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,62 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,08 CHF belaufen. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 92,44 CHF. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt letztendlich SLI-Handel aktuell: SLI schließt in der Verlustzone Schwacher Handel in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag leichter

