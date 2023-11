Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag südwärts

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 98,33 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 98,33 CHF abwärts. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 98,23 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,34 CHF. Bisher wurden via SIX SX 260.870 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 15,84 Prozent niedriger. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,73 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,85 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Schwacher Handel in Zürich: SPI schließt im Minus