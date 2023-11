Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag freundlich

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 98,74 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 98,74 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 99,10 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,34 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.043.453 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,33 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,09 CHF am 23.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 117,73 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,85 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Schwacher Handel in Zürich: SPI schließt im Minus