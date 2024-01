Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé büßt am Vormittag ein

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,6 Prozent auf 97,57 CHF ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 97,57 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 97,21 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,66 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 110.347 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 96,12 CHF fiel das Papier am 20.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,36 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Börse Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Verluste

Schwacher Handel: SMI liegt letztendlich im Minus