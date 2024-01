Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 97,68 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 97,68 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,21 CHF aus. Bei 97,66 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 518.363 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 96,12 CHF fiel das Papier am 20.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 113,36 CHF an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Börse Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Verluste

Schwacher Handel: SMI liegt letztendlich im Minus