Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 97,61 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 97,61 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 97,21 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,66 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.005.157 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,12 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,84 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

