Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 104,56 CHF abwärts.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 104,56 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 104,12 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 104,32 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 426.677 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 118,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,52 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 103,42 CHF fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,27 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,96 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

