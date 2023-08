Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Freitagvormittag an

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 103,58 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 103,58 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 103,62 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,14 CHF. Bisher wurden via SIX SX 486.433 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,50 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2023 bei 102,80 CHF. Abschläge von 0,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 119,64 CHF an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,93 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nestlé-Investment eingefahren

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verdient