Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 103,12 CHF ab.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 103,12 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 102,94 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,14 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 826.696 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 117,56 CHF erreichte der Titel am 23.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 12,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,31 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 119,64 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

