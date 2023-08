Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 103,30 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 103,30 CHF. Bei 103,62 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 102,78 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,14 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.363.158 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,78 CHF. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Abschläge von 0,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,64 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

