Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag nahezu unverändert

18.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 72,29 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel bei 72,29 CHF. Bei 72,60 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 72,23 CHF. Bei 72,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 75.417 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,90 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
30.06.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

