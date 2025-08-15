Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 72,28 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 72,28 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 72,60 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,10 CHF ab. Bei 72,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 206.647 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,90 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

