Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé büßt am Montagvormittag ein

Kurs der Nestlé

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 105,12 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 105,12 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 105,04 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 105,46 CHF. Bisher wurden via SIX SX 45.209 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,78 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,23 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 120,50 CHF an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,90 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Handel in Zürich: SPI notiert letztendlich im Plus

SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich auf grünem Terrain

SIX-Handel SPI nachmittags auf grünem Terrain