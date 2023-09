Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Mittag stärker

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 105,64 CHF.

Um 11:49 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 105,64 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 105,46 CHF. Zuletzt wechselten 431.460 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 120,50 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.

