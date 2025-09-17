Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 71,93 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 71,93 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 71,99 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 71,36 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 620.491 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

