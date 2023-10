Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag behauptet

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 102,74 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 102,74 CHF. Bei 102,84 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 102,22 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 353.026 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,36 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,26 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,64 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,90 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

