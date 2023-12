Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag südwärts

So bewegt sich Nestlé

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 97,79 CHF.

Um 09:06 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 97,79 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 97,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 97,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 101.576 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 16,30 Prozent niedriger. Am 15.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 0,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 114,58 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.238,00 CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,85 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

