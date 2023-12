Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 98,16 CHF.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 98,16 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 98,36 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 97,37 CHF. Mit einem Wert von 97,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.022.622 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 15,99 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 96,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,58 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,85 CHF je Nestlé-Aktie.

