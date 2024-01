Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Freitagmittag zu

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 98,03 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 98,03 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 98,77 CHF. Bei 98,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1.288.145 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 96,12 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,36 CHF an.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

