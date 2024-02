Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Montagvormittag fester

Blick auf Nestlé-Kurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 97,32 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 97,32 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.133 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 3,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 2,95 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,36 CHF aus.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 5,08 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

