Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 82,42 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr bei 82,42 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 82,58 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 82,32 CHF. Bei 82,38 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 133.363 Nestlé-Aktien.

Am 21.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,18 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 11,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,30 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,54 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

