Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

19.02.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 82,46 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 82,46 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 82,66 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 82,12 CHF. Bei 82,38 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 746.289 Nestlé-Aktien umgesetzt. Am 21.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 100,18 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,49 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 11,69 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,30 CHF. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,54 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwache Performance in Zürich: SMI liegt am Nachmittag im Minus Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert Gute Stimmung in Zürich: SLI klettert zum Start

