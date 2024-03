Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 94,95 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 94,95 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,05 CHF. Bei 94,67 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 71.927 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 116,84 CHF erreichte der Titel am 26.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.02.2024 auf bis zu 91,01 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 4,15 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,16 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,30 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

