Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 94,14 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 94,14 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 94,03 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,67 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 569.477 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,11 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,01 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,32 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 110,30 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,98 CHF je Aktie aus.

