Blick auf Nestlé-Kurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Dienstagnachmittag

19.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 93,89 CHF ab.

Werbung

Die Nestlé-Aktie musste um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 93,89 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 93,82 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,67 CHF. Zuletzt wechselten 1.092.688 Nestlé-Aktien den Besitzer. Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 91,01 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,16 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 110,30 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Börse Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels mit Abgaben Schwacher Handel in Zürich: SMI schlussendlich im Minus SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com