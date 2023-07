Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Nestlé

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 105,22 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 105,22 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 105,32 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 104,44 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 912.197 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 118,70 CHF erreichte der Titel am 30.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Abschläge von 1,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,27 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,96 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

