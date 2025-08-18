Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag freundlich
Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 73,09 CHF.
Das Papier von Nestlé legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 73,09 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,11 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 305.759 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Mit einem Zuwachs von 25,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 4,36 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,90 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.
