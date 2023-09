Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Mit einem Kurs von 105,70 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Nestlé-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 105,70 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 105,76 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 105,32 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,46 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 49.407 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 10,54 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 102,78 CHF am 18.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,76 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 120,50 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,90 CHF je Nestlé-Aktie.

