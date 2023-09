Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Dienstagmittag

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 105,44 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 105,44 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 105,24 CHF. Mit einem Wert von 105,46 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 363.653 Stück.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Mit Abgaben von 2,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 120,50 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,90 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

