Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé büßt am Nachmittag ein

19.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 105,30 CHF ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 105,30 CHF ab. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,88 CHF ab. Mit einem Wert von 105,46 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 753.414 Nestlé-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,84 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 9,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 102,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,50 CHF für die Nestlé-Aktie. Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,90 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SIX-Handel SPI schließt mit Verlusten Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus Montagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagnachmittag

