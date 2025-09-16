Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Nestlé am Freitagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 72,71 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 72,80 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,48 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.358.962 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,31 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,32 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

